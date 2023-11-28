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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة تثقيفية بعنوان "حكاية وطن" بمدرسة عمر الوكيل بدمنهور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بدمنهور ،  برئاسة  محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور ، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالادارة التعليمية ببندر دمنهور ،بحضور  حمدى سلام مدير الإدارة التعليمية ،رشا فايد مدير المدرسة  ، و هيام الشريف  مدير وحدة تكافؤ الفرص ،و أميمة المسيرى مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، ندوة تثقيفية بمدرسة عمر الوكيل

الثانوية بنات ،تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ  البحيرة، و الدكتورة امل زكريا قطب - عضو مجلس النواب، ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية الأطفال، وتناولت شرح واجبات الفتيات بهذة المرحلة، والحفاظ علي حقوقهن وحقوق وطنهم ومستقبلهم هم وذويهم وتفسير بعض التساؤلات .

وقامت الدكتورة أمل زكريا، بشرح معنى حب الوطن والدفاع عنه ضد أى عدو ، من المطالب الأساسية التي يجب أن يحرص عليها كل شخص، وكيف يترجم هذا الحب إلى أفعال من جهد كبير وسعى لتحقيق طموحاتهم لتمكين أنفسهم اولاً ليكونوا قادرين على التأثير فى مجتمعهم للحفاظ على أفضل المكاسب الإيجابية لأجيال  تحرص على المشاركة في تطوير المجتمع والنهوض به  وذلك بحضور عدد كثيف من الطالبات وقيادات المدرسة.

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