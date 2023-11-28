عاجل.. مصرع مواطن أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، في إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات المترو، في محطة الشهداء، ويجري رفع الجثمان، وتسيير حركة القطارات في خط خط حلوان المرج.

وتلقى مدير شرطة النقل والمواصلات إشارة من الخدمات الأمنية المعينة على رصيف المحطة بالعثور على جثة أعلى القضبان بمحطة مترو الأنفاق.

انتقل ضباط المباحث ومسؤولو قسم أول مترو الأنفاق إلى الرصيف محل البلاغ، وتبين وفاة مواطن على شريط المترو.

يجري نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستئناف حركة القطارات.