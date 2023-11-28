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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عاجل.. مصرع مواطن أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء

محطة مترو الشهداء
محطة مترو الشهداء

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، في إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات المترو، في محطة الشهداء، ويجري رفع الجثمان، وتسيير حركة القطارات في خط  خط حلوان المرج.

 

وتلقى مدير شرطة النقل والمواصلات إشارة من الخدمات الأمنية المعينة على رصيف المحطة بالعثور على جثة أعلى القضبان بمحطة مترو الأنفاق.

 

انتقل ضباط المباحث ومسؤولو قسم أول مترو الأنفاق إلى الرصيف محل البلاغ، وتبين  وفاة مواطن على شريط المترو.

 

يجري  نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستئناف حركة القطارات.

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