وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض شتاء دافئ لتوفير الملابس المجانية للطلاب

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبد الله، معرض حياة كريمة (شتاء دافئ)، خلال مبادرة التي أطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية بإدارة فوه التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يحتوى على ملابس مجانية، توزع على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن (جاكيت، شنطة كوتشى، سويت شييرت بلوفرات، وزى مدرسي للطلاب وأسرهم بالمجان للأسر الأشد احتياجا).



جاء ذلك بحضور عبد الله الحسيني ،وكيل الادارة، ومحمد عبد المالك، مدير التعليم الاعدادى ،وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ورحاب صبري، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، ومنى منيسي، مديرة المدرسة، وأحمد عطية، رئيس مجلس أمناء المدرسة، ووفاء عبد العال، مسئول المشاركة المجتمعية بالمدرسة.