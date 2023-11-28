اجتماع تنسيقي بسفاجا لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة أمراض الشتاء

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماع تنسيقي لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة أمراض الشتاء مع عدد من مسئولي الإدارات الحكومية منها الإدارة الصحية وإدارة الزراعة وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة البيئة لوضع خطة مواجهة الحشرات الناقلة للأمراض للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء.

وكلف رئيس المدينة، لجنة من الإدارات المختصة بالمرور اليومي والتفتيش علي تطهير وتغطية خزانات المياه بالإضافة إلى تفريغ وتطهير حاويات القمامة للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

وأشار شعبان بأنه تم تشكيل لجان فرعية لمتابعة إجراءات الوقاية والضبط والسيطرة على المرض ونشر الوعي الصحي بين العاملين بالجهات الحكومية وطلاب المدارس من متطلبات ومستلزمات ووسائل ومهمات النظافة الشخصية والنظافة العامة وتوعية وتدريب العاملين والطلاب بأدوات التخلص الآمن من المخلفات.

وأضاف رئيس المدينة أن هذه الإجراءات الاحترازية يتم التأكيد عليها مع بداية موسم الشتاء من كل عام وانخفاض درجات الحرارة كإجراء استباقي للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة للإنفلونزا الموسمية.