تكريم مديرتيّ المعهد الفني بأسيوط و سفاجا

كرم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، كلا من الدكتورة نادية إسماعيل عميدة المعهد الفني الصحي بأسيوط و هبة محمد النبوي مدير معهد التمريض بسفاجا ، و ذلك بمكتبه بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأوضح رئيس المدينة، أن التكريم يأتي تقديرا لجهودهن في دعم مدارس التمريض والمعهد الفني الصحي بكل قوة لأنهم هم درع الأمان للمنظومة الصحية، وأكد على أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر بقيادة الدكتور إسماعيل العربي تعمل جاهدة على توفير الإمكانيات والاحتياجات من أجل تخريج دفعات ماهرة قادرة على سد العجز وتقديم الخدمة بحرفية ومهنية.

وأشاد شعبان بدور المعهد الفني للتمريض في سفاجا والذي ساعد على تحسين الوضع الصحي في مستشفى سفاجا وفي الوحدات الصحية وخدمة أبناء المدينة لتوفير خدمات للمواطنين.

ووجه رئيس المدينة بضرورة العمل على إقامة الدورات التدريبية التي تهدف إلى صقل المهارات الطبية والصحية للخريجين بهدف رفع الكفاءة العملية والفنية والإدارية للفنيين ، كما تقدم بكل الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس ومدير الإدارة الصحية بسفاجا على الجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات التقدم والازدهار والارتقاء بالمنظومة الصحية بسفاجا .