عاجل
الحاخام سوفير: "نتنياهو كافر ويأكل لحم الخنزير ونطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين" الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء عاجل.. مصرع مواطن أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إنقاذ 41 عاملاً هنديًا حوصروا داخل نفق منهار لمدة أسبوعين

الهند
الهند

 

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 41 عاملاً حوصروا داخل نفق منهار قبل أكثر من أسبوعين في ولاية "أوتارخاند".

txt

وفاة 24 شخصًا جراء صواعق بولاية جوجارات غرب الهند

txt

إنقاص الوزن أبرز فوائد دقيق جوز الهند

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الإنجليزية، أن رجال الإنقاذ حفروا لأكثر من 400 ساعة للوصول إلى العمال، وأخرج كل منهم بشكل منفرد عبر ممر ضيق على نقالة ذات عجلات.

وحوصر العمال في 12 من نوفمبر الجاري بعدما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من نفق تحت الإنشاء على بعد حوالي 200 متر من مدخله. 

واستمرت فرق الإنقاذ في إمداد العمال المحتجزين بالغذاء والأكسجين أثناء عمليات الحفر.

 

مواد متعلقة

وفاة 24 شخصًا جراء صواعق بولاية جوجارات غرب الهند

إنقاص الوزن أبرز فوائد دقيق جوز الهند

الهند تحذر فيسبوك ويوتيوب

الهند تقدم الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين

يقوي المناعة ويعزز صحة القلب| طريقة عمل سلمون بالكاري وحليب جوز الهند
الجريدة الورقية