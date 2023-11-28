إنقاذ 41 عاملاً هنديًا حوصروا داخل نفق منهار لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 41 عاملاً حوصروا داخل نفق منهار قبل أكثر من أسبوعين في ولاية "أوتارخاند".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الإنجليزية، أن رجال الإنقاذ حفروا لأكثر من 400 ساعة للوصول إلى العمال، وأخرج كل منهم بشكل منفرد عبر ممر ضيق على نقالة ذات عجلات.

وحوصر العمال في 12 من نوفمبر الجاري بعدما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من نفق تحت الإنشاء على بعد حوالي 200 متر من مدخله.

واستمرت فرق الإنقاذ في إمداد العمال المحتجزين بالغذاء والأكسجين أثناء عمليات الحفر.