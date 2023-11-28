مقتل 20 شخصًا وفرار 2000 سجين في هجوم بسيراليون

أعلنت السلطات فى سيراليون، عن مقتل 20 شخصًا وفرار ما يقرب من 2000 سجين، خلال الهجوم الذي وقع، خلال الساعات القليلة الماضية، على ثكنة عسكرية وسجن ومواقع أخرى في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عيسى بانجورا، إن القتلى العشرين بينهم 13 جنديا وثلاثة مهاجمين وضابط شرطة ومدني وشخص يعمل في شركة أمنية خاصة.

وأضاف أن ثمانية أشخاص أصيبوا واعتقل ثلاثة.

وفر نحو 1890 سجينا من السجن المركزي في طريق باديمبا بعد أن اقتحمه المهاجمون، وفقا لتقرير مسؤولي السجن الذين قالوا أن 23 عادوا حتى الآن.

ومن جانبه أضاف الكولونيل شيك سليمان ماساكوي، القائم بأعمال المدير العام لهيئة الإصلاحيات في سيراليون، أن المهاجمين، خلال غارة استمرت ساعتين، اقتحموا البوابة الرئيسية بمركبة بعد أن فشل إطلاق النار وقاذفة صواريخ في اختراق دفاعات السجن.

وداخل السجن، كانت أبواب الزنازين مكسورة أو تمت إزالتها بالكامل، وأكوامًا من القمامة نتيجة عملية التنظيف الجارية.

وحثت الشرطة السجناء على العودة إلى السجن في بيان يوم الاثنين، وعرضت على الجمهور مكافآت مقابل الحصول على تفاصيل حول مكان وجود الهاربين أو المهاجمين.

ودخلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في حالة من الذعر في الساعات الأولى من الصباح عندما أطلق المهاجمون أعيرة نارية في أنحاء العاصمة فريتاون.

وألقت الحكومة باللوم على “الجنود المنشقين” الذين قالت إنه تم صدهم.

وقال الرئيس جوليوس مادا بيو، في خطاب ألقاه يوم الأحد، إنه تم القبض على معظم قادة الهجوم وإن الجهود جارية لاعتقال آخرين، مضيفًا أنه تم فتح تحقيق.

وتشهد سيراليون، التي لا تزال تتعافى من الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1991 و2002 والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شخص، حالة من التوتر منذ إعادة انتخاب بيو في يونيو، وهي النتيجة التي رفضها مرشح المعارضة الرئيسي وشكك فيها الشركاء الدوليون بما في ذلك الأمم المتحدة.

الدول والاتحاد الأوروبي، وفي أغسطس 2022، قُتل ما لا يقل عن 21 مدنيًا وستة من ضباط الشرطة في احتجاجات مناهضة للحكومة.

هذا وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الاضطرابات التي اندلعت في سيراليون، داعية إلى توقيف ومحاكمة المتورطين فيها.

وأفاد بيان، صدر يوم الأحد، أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بلغها باستياء شديد نبأ محاولة بعض الأفراد الحصول على سلاح وإرباك السلام والنظام الدستوري في سيراليون، إن إكواس تدين هذا العمل وتدعو لاعتقال ومحاكمة جميع المتورطين في هذا التصرف غير القانوني”.

وجددت “إكواس” تأكيد عدم تسامحها مع أي تغيير غير دستوري للحكومات. وأكد التكتل الإقليمي التزامه بدعم الحكومة والشعب السيراليونين في ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد، وتعزيز السلام والأمن، ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.