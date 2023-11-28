طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تدشن مبادرة “يلا نبتدي”

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات تدشين مبادرة “يلا نبتدي” لتأهيل الشباب لسوق العمل في رحاب الجامعة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة (Message) للاستشارات والتدريب، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح الحكيم رئيس مجلس إدارة Message Academy، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمرين سوهاج، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر، والدكتورة نجلاء عبد الغفار بكلية التربية منسقة اللقاء ،وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المبادرات التي تساهم في تأهيل ابنائها الطلاب لسوق العمل، حتى يكونوا قادرين على خلق فرصة المنافسة في أسواق العمل العالمية، لذا فان تأهيلهم لسوق العمل يعد أمراً ضرورياً لنمو وتطور المجتمع، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع ، مؤكدًا علي ضرورة اهتمام الطلاب بتطوير المهارات أثناء الدراسة وتطبيقها، والاستمرار في صقل مهاراتهم من أجل إكتساب خبرات إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في المستقبل.

وقالت الدكتورة صباح الحكيم أن مبادرة “يلا نبتدي” هي مبادرة تعمل في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل وتأهيل الشباب في مجالات مختلفة، اطلقتها مؤسسة (Message) للاستشارات والتدريب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وإن دور المؤسسة هو التدريب النظرى علي مهارات سوق العمل لمده أسبوعين، وتقوم الشركات بتدريب الطلاب علي أرض الواقع لمدة اربعة اسابيع.

وتحدث المهندس محمود الشندويلي عن المجالات والقطاعات الصناعية المختلفة التي توجد داخل المحافظة، كما تحدت عن المناطق الصناعية بمدينه سوهاج الجديدة ومدينة اخميم الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية داخل الإقليم، مؤكداً علي استعداد تلك المصانع لاستقبال الطلاب وتدريبهم وتفعيل تلك المبادرة علي ارض الواقع ،من خلال معرفة احتياجات سوق العمل من مهارات وقدرات وتدريب الطلاب عليها.

واضاف الدكتور علاء غالب ان طلاب من اجل مصر سعت الي تنظيم تلك الندوة وتدشين المبادرة بالجامعة إيماناً بأهمية دعم وتنمية الشباب وتأهليهم لسوق العمل، وتوفير الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، في إطار تحقيق رؤية ۲۰۳۰ والجمهورية الجديدة، مشيراً الي ان مبادرة يلا نبتدى" لا تستهدف فقط الخريجين، لكن تستهدف الطلاب أيضاً.

وأوضحت الدكتوره نجلاء عبد الغفار انه تحدث خلال الندوة الدكتور علاء العسكري استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية جامعة الازهر عن العلوم الاكتوارية والربط بينها وبين تأهيل الشباب لسوق العمل، كما تحدث الدكتور أحمد شوقي خبير مصرفي عن دور القطاع المصرفي وكيفية تأهيل الشباب للعمل فيه، وتحدثت الدكتورة هبه علاء الدين خبيرة بمجال البنوك الخاصة والحكومية عن طرق النجاح والوصول لسوق العمل.