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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كفاراتسخيليا يقود تشكيل نابولي المتوقع أمام ريال مدريد

نابولي
نابولي

يبحث نابولي الإيطالي عن تحقيق الفوز أمام ريال مدريد، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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ويرغب المدرب الإيطالي الجديد والتر ماترازي في الانتصار على الريال في المباراة التي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم العالمية أن تكون مميزة وكبيرة.

تشكيل نابولي المتوقع أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ نابولي مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرم: ميريت.

الدفاع: دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس.

الوسط: زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

بينما يرغب المدرب كارلو أنشيلوتي في الفوز على الفريق الجنوبي في مباراة الغد وذلك للاستمرار في صدارة المسابقة ومن ثم الصعود كأول المجموعة.

ريال مدريد ونابولي.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة ريال مدريد أمام نابولي صافرة انطلاق اللقاء في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو، ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم السابقة.

يذكر أن إدارة الفريق الإيطالي قامت بتعيين والتر ماترازي كمديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، والذي رحل عن عملاق الجنوب بسبب سوء النتائج، مما يجعل الجماهير ترغب في تحسين النتائج.

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