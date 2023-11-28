وزير الرياضة يلتقي رئيسا الاتحادين المصري والاماراتي لكرة اليد لمتابعة الاستعدادات لاستضافة السوبر

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الأستاد نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بحضور الأستاذ محمد الآمين، رئيس الاتحاد المصري، و الأستاذ إسلام احمد، المدير التنفيذي للإتحاد الإماراتي لكرة اليد، الكابتن عاصم السعدني، رئيس مسابقات المحترفين بالاتحاد المصري، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن ان استضافة الامارات للسوبر المصري لكرة اليد بين قطبي الكرة المصرية، هو خير دليل على قوة الرياضة المصرية والتي شهدت طفرة كبيرة في ظل دعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم الاستاذ نبيل محمد عاشور، رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة اليد، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده الكبيرة التي يقوم بها، والدعم من اجل استضافة السوبر المصري لكرة اليد في دولة الإمارات.

موضحاً أن البطولة ستستضيفها إمارة الفجيرة على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوم 9 ديسمبر المقبل، وتأتي استضافة الامارات العربية المتحدة للبطولة ضمن احتفالات اليوم الوطني ال 52 للإمارات.

الجدير بالذكر ان النسخة التي تستضيفها دولة الامارات هي النسخة الثالثة للبطولة، وستقام البطولة في نسختها الحالية من مباراة واحدة والتي ستجمع بين ناديي الأهلي والزمالك.