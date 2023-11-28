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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 24 شخصًا جراء صواعق بولاية جوجارات غرب الهند

صواعق
صواعق

 

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا حتفهم جراء الصواعق خلال أمطار غير موسمية في ولاية جوجارات غربي الهند.

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وذكر مركز عمليات الطوارئ بالولاية  وفقا لقناة (ورسيا اليوم) - أن ولاية جوجارات شهدت عددًا كبيرًا من الصواعق، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانًا وإلحاق أضرار بـ29 منزلًا، حيث تم الإبلاغ عن 4 وفيات بمنطقة داهود، و3 وفيات في باناسكانثا وباروش، واثنان بمنطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وباردة حتى أمس، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة.

من جانبها.. ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.

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