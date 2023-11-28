مجلس جامعة كفر الشيخ يؤكد علي ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستوري المقبل

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

و رحب رئيس الجامعة باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موجهاً له الشكر على جهودة المستمرة داخل المحافظة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم، والذي يأتي في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن التصويت بحرية لمن يستحقون تمثيل الشعب، لافتًا إلى أن المشاركة لدعم العملية الديمقراطية، بهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف الميادين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.‏

و أكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، استمرار المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية داخل المحافظة خلال الفترة القادمة، كما سيتم إنشاء العديد من المناطق اللوجستيه، وبناء مستشفي عام جديد على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالي المحافظة، وبناء مدراس دولية على مساحة 7 أفدنة، وأن محافظة كفر الشيخ تشهد زخماً كبيراً خلال هذه الفترة حيث أصبحت محط انظار الجميع .

وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.