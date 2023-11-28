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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حفل فرقة جوهرة الشرق للموسيقى و الغناء على مسرح الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحيي  فرقة جوهرة الشرق للموسيقى و الغناء بقيادة أيمن محيى الدين على مسرح الجمهورية، ضمن موسم الحفلات الشتوية للاوبرا.

موعد حفل فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء في الاوبرا

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الخميس 30 نوفمبر - 8 مساءً، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

يتضمن الحفل باقة مختارة من مؤلفات وألحان زمن الفن الجميل منها أغاني لكوكب الشرق ام كلثوم، ورده، نجاه، شادية وعفاف راضى تطربنا بها الفنانة نهلة خليل وماري جرجس بالاضافة الي مجموعة من أجمل أغاني الفنان مدحت صالح، خالد سليم وخالد عجاج. ويشارك الفنان جو إيلياس بعزف منفرد علي آلة الكمان لأجمل المقطوعات الموسيقية .

 

 

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