موعد مباراة ريال مدريد ونابولي بدوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق الكرة العالمية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد الإسباني بنظيره نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويرغب ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز على نابولي، وذلك من أجل تصدر المجموعة، والصعود في المركز الأول للدور القادم من المسابقة.

فيما يبحث نابولي عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي يتوقعها العديد من مشجعي كرة القدم أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

وكانت إدارة نابولي قد قامت بتعيين والتر ماترازي كمديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، والذي رحل عن عملاق الجنوب بسبب سوء النتائج، مما يجعل الجماهير ترغب في تحسين النتائج.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نابولي في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

تُنقل مباراة ريال مدريد ونابولي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم السابقة.

ترتيب مجموعة ريال مدريد ونابولي