كشف مُلابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بسيارة آخر بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بسيارة آخر بالفيوم بسبب خلافات الجيرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية) بتضرره من ( عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإضرام النيران بسيارته الملاكىوإمتداد الحريق (لمركبة "تروسيكل"- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ") حال توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًّا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام