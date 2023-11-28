مهرجان البحر الاحمر 2023| تفاصيل الفيلم الختامي لفعاليات الدورة الثالثة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عرض فيلم السيرة الذاتية “فيراري” للمخرج مايكل مان في حفل ختام فعاليات الدورة الثالثة، ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من آدم درايفر، وبينيلوبي كروز، وشايلين وودلي، وباتريك ديمبسي. كما أعلن المهرجان عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن برنامج “روائع العالم” لنسخة هذا العام، حيثُ يضم البرنامج أفلاماً من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين، وتقدم القائمة مجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي.

يروي الفيلم قصة بطل السباقات السابق “إينزو فيراري” في صيف1957 حينما واجه تحديات ماليّة أثّرت على المصنع الذي بناه مع زوجته “لورا” قبل عشر سنوات، ومن ثم انتهاء زواجهما بعد فقدانهما لابنهما “دينو”، ليجد فيراري نفسه غير قادر على تكبّد خسائر أخرى مع شريكته الجديدة لينا لاردي. وتتطور الأحداث حين يقرر سائقيه المشاركة والفوز في سباق الألف ميل في “ميل ميليا” في إيطاليا. كتب كينيدي مارتن سيناريو الفيلم الذي يستند إلى كتاب السيرة الذاتية “لإنزو فيراري” لمؤلفه صحفي رياضة السيارات “بروك ييتس” في عام 1991. وسيُعرض الفيلم في ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وبهذه المناسبة، قال كليم أفتاب؛ مدير البرنامج السينمائي الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: “فيلم فيراري هو من أفضل إبداعات مايكل مان التي وظّفها لبناء قصة مُشبّعة بمشاعر الحب والشغف والعمل. جامعاً جمال السيارات الرياضية مع جمال المشاهد التصويرية الأخّاذة. اخترنا هذا الفيلم ليكون مسك الختام لنسخة هذا العام ولبرنامج “روائع العالم”، الذي جَمعنا فيه أكثر الأفلام تشويقاً ونجاحًا وتأثيرًا من مهرجانات هذه السنة لنعرضها لجمهور مهرجان البحر الأحمر الدولي في جدة. ويُشرفنا أن نقدم أعمالًا لمجموعة من صُنّاع الأفلام المتميزين، وأن نتعرف على وجهات نظر مختلفة حول مواضيع متعددة مثل: الثقافات وشعور الانتماء والهوية والأسرة”.

يجمع برنامج “روائع العالم” أحدث الأفلام العالمية التي تُعرض أغلبها لأول مرة في السينما، ويسلط الضوء على عدد من الاختيا المتميزة، مثل: فيلم “بريسيلا” للمخرجة صوفيا كوبولا، وفيلم الدراما “أصل”، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا “نظام الطّبقات الاجتماعيّة: أصل عدم ارتياحنا”، للمخرجة إيفا دوفيرني، وفيلم “ليلة صامتة” لمخرج أفلام الحركة جون وو. تتضمن القائمة الفيلم القصير”دمي” الذي يتناول رحلة شاعرية في استكشاف الذات من إخراج يان منير ديمانج، وبطولة ريز أحمد، إلى جانب فيلم “زوجة الرئيس” للمخرجة ليا دوميناك، من بطولة كاترين دينوف في دور سيدة فرنسا الأولى برناديت شيراك،بالإضافة إلى فيلم “الصبي مالك والحزين” الذي يعد آخر أعمال مخرج استوديو غيبلي هاياو ميازاكي، ومن المقرر أن يتاح الفيلم للعرض العام في ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: عرض ليلة الختام

فيلم فيراري

إخراج: مايكل مان

الولايات المتحدة الأمريكية

فيلم سيرة ذاتية يتناول حياة متسابق السيارات والمستثمر الشهير “إينزو فيراري” مؤسس شركة فيراري خلال إحدى أهم فترات حياته المهنية والشخصية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: “روائع العالم“

فيلم بريسيلا

إخراج: صوفيا كوبولا

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية

تلتقي المراهقة “بريسيلا بوليو” بنجم موسيقى الرّوك أند رول الشّهير “إلفيس بريسلي” وتكتشف كيف يتحول إلى شخص مختلف تمامًا في لحظاتهم الخاصّة: فهو عاشق وسند وصديق مقرّب حسّاس.

فيلم أصل

إخراج: آفا دوفيرناي

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، ألمانيا

يحكي الفيلم قصة صحفية استقصائية تتعمّق في دراسة وتحليل تاريخ الانقسامات البشرية عبر عدة ثقافات بما فيها أمريكا وألمانيا والهند.

فيلم الصبي ومالك الحزين

إخراج: هاياو ميازاكي

بلد الإنتاج: اليابان

“ماهيتو” صبيّ يبلغ من العمر 12 عامًا، يكافح للاندماج في مدينة جديدة بعد وفاة والدته. ومع ذلك، عندما يخبره طائر مالك الحزين النّاطق أنّ والدته لا تزال على قيد الحياة، يدخل برجًا مهجورًا بحثًا عنها، الأمر الّذي يأخذه إلى عالم آخر.

فيلم ليلة صامتة

إخراج: جون وو

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة

يروي الفيلم قصة أب يشهد على وفاة ابنه الصّغير في تبادل لإطلاق النّار خلال معركة بين العصابات في ليلة عيد الميلاد مما يجعل الانتقام مهمّة حياته، ويخضع لنظام تدريب صارم قبل أن يتصدّى لأسوأ مجرمي المدينة.

فيلم زوجة الرئيس

إخراج: ليا دوميناش

بلد الإنتاج: فرنسا

يروي فيلم السيرة الذاتية قصة السيدة الأولى لفرنسا، بيرناديت شيراك، وكيف عملت جاهدة ليتم انتخاب زوجها رئيسًا للبلاد ظنًا أن هذا سيسهل لها تحقيق طموحها، وعندما لم تتمكن من الوصول إلى مساعيها، قررت الانتقام، فغيرت مسارها المهني لتصبح شخصية إعلامية مشهورة.

فيلم دمي

إخراج: يانّ مونير دومانج

بلد الإنتاج: فرنسا، المملكة المتحدة

عند عودته من المملكة المتّحدة إلى فرنسا لرؤية عائلته ومدينة مولده، يكافح “منير” لاستعادة الشّعور بهويّته العربيّة. لتشكّل صورة رائعة للصّراع الدّاخلي

فيلم هروب الدجاجات: فجر الناغت

إخراج: سام فلّ

بلد الإنتاج: المملكة المتحدة

بالنّسبة لجينجر وسرب الدّجاج، يصبح ملاذهم الآمن مهددًا حين تتسرّب مخاطر العالم البشريّ إليه، فهي ورفاقها لن يتخاذلوا حتّى ولو كان ذلك يعني التضحية بحرّيّتهم الّتي اكتسبوها بصعوبة، وذلك من أجل إنقاذ الدّجاج؛ وهذه المرّة، سوف يتدخلون لإنقاذ الموقف.