5 عقبات تواجه تشافي مع برشلونة

يواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عدة أزمات خلال الموسم الحالي مع البارسا تجعله يعاني مع الفريق الكتالوني.



كان برشلونة متصدرا جدول ترتيب الليجا بعد مرور 14 جولة في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يتواجد البارسا في المركز الرابع بـ31 نقطة في الموسم الجاري.



تراجع:



جاءت على رأس العقبات التي تواجه برشلونة تراجع مستوى الدفاع، بعدما حافظ الحارس مارك تير شتيجن في الموسم الماضي على نظافة في 11 مباراة من أصل 14 جولة مقابل 6 مرات في أول 13 جولة هذا الموسم.



بالإضافة لغياب تير شتيجن عن مباراة رايو فاليكانو للإصابة التي تعرض لها، وفشل زميله إيناكي بينيا في اثبات نفسه، والخروج بنظافة الشباك.



فقدان السيطرة:



بات فريق برشلونة عاجزا عن السيطرة على منافسيه منذ البداية بعدما وجد تشافي هيرنانديز صعوبة في التقدم بالنتيجة في 6 مباريات من أصل 14، وفقدان برشلونة هيبته في ملاعب منافسيه بعدما انتصر في 6 مباريات وتلقى الخسارة في الكلاسيكو مرة بعد خوض 7 مباريات خارج أرضه في الموسم الماضي، لكن في الموسم الحالي، لم يخسر خارج ملعبه لكنه اكتفى بـ 3 انتصارات مقابل الوقوع في فخ التعادل في 4 مناسبات.





خلل في اللعب الجماعي:



أصبح نادي برشلونة مفتقد لمنظومة اللعب الجماهير بعد الخلل الواضح في خط الوسط بعد الإصابات المؤلمة التي تعرض لها الفريق الكتالوني على رأسها بيدري، فرانكي دي يونج بالإضافة لجافي الذي أنتهى موسمه.



تراجع هجومي:



كما تراجع المستوى التهديفي في برشلونة وأصبح المعدل ضعيف للغاية، بعدما سجل جواو فيليكس 3 أهداف، وصام عن تسجيل الأهداف لـ 12 مباراة، فيما لم يحرز رافينيا سوى هدفين كان آخر هدف في 26 سبتمبر الماضي، وأحرز لامين يامال هدفا يتيما أمام غرناطة في 8 أكتوبر الماضي.

بينما أحرز فيران توريس هدفين فقط في دوري أبطال أوروبا بالإضافة لغياب الإسباني عن التسجيل في الدوري الإسباني منذ 16 سبتمبر الماضي.



غياب صناعة الفرص:



فقد خط الهجوم التمويل من لاعبي الوسط للتمريرات للمهاجمين على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي ما يفسر تراجع معدله التهديفي من 13 هدفا في أول 14 جولة بالموسم الماضي إلى 7 أهداف فقط في نفس تلك الفترة لهذا الموسم.

