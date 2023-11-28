فوز الإعلامى الفلسطينى د عبد الرازق أبو جزر بجائزة مجلة الدبلوماسي التقديرية للعام 2023

اعتبرها تقديرا لـ(70) من الشهداء الصحفيين فى غزة

فاز الإعلامى والدبلوماسي الفلسطينى د عبد الرازق أبو جزر المستشار الإعلامي فى سفارة فلسطين بنيودلهي بجائزة مجلة (DIPLOMATIST) التقديرية للعام 2023

وقد أقامت المجلة إحتفالها السنوى بالعاصمة الهندية نيودلهي بمناسبة مرور 27 عاما على تاسيسها كأول مجلة فى الهند تختص بتغطية ومتابعة الشؤون الدبلوماسية وحضر الإحتفال عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى نيودلهي وسفير أرتريرا السيد H.E. Mr. Tsehaye Woldemariam وكذلك مؤسسة المجلة ورئيس التحرير السيدة Linda Brady Hawke بالإضافة إلى ممثلى السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى نيودلهى وممثلي عن القطاع القطاع ووزارة الخارجية الهندية والشخصيات العامة من مختلف المجالات.

وفاز ثلاثة إعلاميين بجائزة المجلة التقديرية لدورهم الإعلامى المتميز وهم كل من د عبد الرازق ابو جزر المستشار الاعلامى فى سفارة فلسطين لدى الهند والإعلامى السوري د وائل عواد مراسل وكالة الأنباء السورية والمقيم فى نيودلهي ورئيس نادي المراسين الاجانب لمنطقة جنوب آسيا السيد Mr. Venkat Naryan ، وقد خط على الجائزة (أعطيت هذه الجائزة للدكتور عبد الرازق أبو جزر المستشار الإعلامي فى سفارة فلسطين وهى شهادة على شغفك بالعمل الجاد والإلتزام بالتميز الصحفي )

وقال د أبو جزر إن فوز فلسطين بهذه الجائزو وهذا التقدير فى هذه الظروف التى يمر بها الشعب الفلسطينى وإستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إنما هو وجها اخرا من أوجه النجاحات الفلسطينية وتعكس التميز الفلسطينى الدائم فى كل المجالات

وأضاف د أبو جزر إننى أعتبرها جائزة تقديرية ليس لى شخصيا بل لأكثر من (70) صحفيا فلسطينيا سقطوا فى ميدان الواجب شهداء بفعل الرصاص الاسرائيلي فى قطاع غزة وهم يحاولون أن ينقلوا الحقيقية والرواية الفلسطينية للعالم .

مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطييين كانوا ولا يزالون وجها آخرا من أوجه النضال الفلسطينى دفاعا عن قضايا شعبهم وتثبيتا لرواية الحق الوطنى الفلسطينى فى مواجهة آلة الإعلام الإسرائيلية والحليفة المغرضة .