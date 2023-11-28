ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات الأجنبية المقلدة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول ، سائق "له معلومات جنائية" –مقيما نبالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد إستخدامها فى عمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى وقيامهما بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية والتواصل والإتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة"مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية وإتخاذهما شقة سكنية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرةتم إستهدافهماوأمكن ضبطهمابدائرةمركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراقمعدة لتزوير العملات –عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور"- عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"–سيارة - 3 هواتف محمول–مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًّا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.