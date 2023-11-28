رئيس وزراء فرنسا الأسبق يصرخ ضد اتهام معاداة السامية.. أصبحنا أقزام (فيديو)

دان رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، اتهامه بمعاداة السامية، واصفًا إيالها بحملة تضييق وتكميم ضد أولئك الذين ينتقدون إسرائيل والتغييرات التي حدثت في فرنسا بسبب ذلك. إسرائيل

“كل الطرق تؤدي إلى روما، ولكن ليس كل أساليب النقد تؤدي إلى معاداة السامية”، بهذه الكلمات أعرب دي فيلبان لقناة إل سي آي إنترفي يوم الأحد عن غضبه من ملاحقة المنتقدين للخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وأضاف دو فيلبان: “يمكننا أيضًا انتقاد الولايات المتحدة دون أن نكون معادين للسامية، ويمكننا انتقاد الصهيونية المسيحية للحكومة الإسرائيلية دون أن نكون معادين للسامية”.

وتابع: "يمكننا دعم فكرة العدالة للشعب الفلسطيني دون أن نكون عدائيين"، مردفًا: "ومن الممكن التشكيك في الاقتصاد والثقافة والنظام المالي دون إيواء الكراهية ضد اليهود، والرئيس السابق ندد بقوة المال في حملته الانتخابية، ولم يكن معاديا للسامية'.

وأشار شولتز إلى مثال آخر هو الولايات المتحدة، وبشكل أكثر تحديدًا، المشهد السياسي الحالي، وشدد على وجود 'ثورة جيلية وسياسية كبيرة فيما يتعلق بإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، ولا أحد يقول إنه معاداة السامية'.

واختتم دو فيلبان كلامه قائلا: "من خلال رغبتنا في الحد من قدرتنا على التعبير عن أنفسنا، ومن خلال تعقب جميع أشكال الفكر، فقد أصبحنا بلدا صغيرًا للغاية".