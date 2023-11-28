عاجل
الحاخام سوفير: "نتنياهو كافر ويأكل لحم الخنزير ونطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين" الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء عاجل.. مصرع مواطن أسفل عجلات المترو بمحطة الشهداء
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 217 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت أجهزة  وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراءبتحرير(217) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

اقرأ أيضاً: العار يُلاحق الإبنة العاقة..سيدة تُساعد أمها المُسنة على إنهاء حياتها !


 

txt

حملة أمنية تضبط 10 عناصر إجرامية للاتجار في المخدرات

txt

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه

txt

سحب 1711 رخصة لغير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني

txt

الأمن يضبط عاطلين بحوزتهما الهيروين المخدر

txt

"الداخلية" تنظم قوافل لتوزيع عدد من المساعدات

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (217) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًّا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.

مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:

 ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.

 تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.

المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق: 

الصيدليات. 

محلات البقالة.

السوبر ماركت.

محلات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.

المخابز والأفران.

محلات الدواجن.

أسواق الجملة.

مواعيد الورش الفنية:

 تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة

مواعيد غلق المولات:

 تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.

أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.

 تكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.

مواد متعلقة

حملة أمنية تضبط 10 عناصر إجرامية للاتجار في المخدرات

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه

سحب 1711 رخصة لغير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني

الأمن يضبط عاطلين بحوزتهما الهيروين المخدر

"الداخلية" تنظم قوافل لتوزيع عدد من المساعدات

القبض على فتاة تبث فيديوهات مخلة بالآداب

ضبط 132 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

ضبط 14 متهما بأعمال البلطجة
الجريدة الورقية