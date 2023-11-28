الندوة التثقيفية "حياة كريمة" بكلية دار العلوم جامعة الفيوم

شهد الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم، الندوة التثقيفية "حياة كريمة" التى أقيمت بإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها الدكتور أحمد جمال موسى نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، بحضور الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور صلاح عبد المعز العشيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حامد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

أكد الدكتور عرفة صبرى أن الندوات التى تنظمها مبادرة حياة كريمة تهدف في المقام الأول لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن، وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي في الارتقاء بمجتمعنا المحلي وتقديم الدعم لاستكمال العمل مع القطاع التنفيذى الحكومى، مؤكدًا في نفس السياق على أهمية ممارسة كافة الطلاب لحقوقهم الدستورية في الاستحقاق الانتخابي الحالي.

من جانبه أشاد الدكتور محسن محمد أحمد بالجهود التى تبذلها مؤسسة حياة كريمة للمساعدة في الارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين، من خلال التركيز على القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتوفير نوعية الخدمات التي تستهدف المواطنين بشكل مباشر من القضاء على المرض والجهل وخدمات الطرق وتوفير المياة النقية والصرف الصحي.

العمل التطوعى..

وأشار الدكتور أحمد جمال موسى لتعريف العمل التطوعي بأنه تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عمومًا ولأفراده خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله.

مشيرًا إلى تطور فكرة حياة كريمة من مبادرة لمجموعة من الشباب المتحمس تم تبنيها من قبل مؤسسة الرئاسة حتى صارت مؤسسة ضخمة تقدم خدمات بمليارات الجنيهات في كافة أرجاء الجمهورية.

وعدد الخدمات والمشروعات التى قدمتها مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى شملت رصف الطرق وتوفير المياة النقية وخدمات الصرف الصحى وانشاء مجمعات متكاملة للخدمات الحكومية والأرتقاء بجودة التعليم وتوفير فرص عمل ومشروعات للأسر الأكثر أحتياجًا مشيرا إلى أن المؤسسة تعتزم البدء قريبا فى المرحلة الثانية لها.

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