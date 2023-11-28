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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فرنسا تهزم مالي وتضرب موعدا مع ألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين

فرنسا تحت 17 عاما
فرنسا تحت 17 عاما

تأهل منتخب فرنسا  إلى نهائي كأس العالم لتحت 17 عاما بعد فوزه على مالي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة والتي تستضيفها أندونيسيا.

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مالي تواجه فرنسا بنصف نهائي مونديال الشباب بعد الفوز على المغرب



أحرز إبرهايم ديارا هدف التقدم لصالح مالي قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يحرز تيتي لاعب منتخب فرنسا هدف التعادل بعد عرضية من ركلة حرة نفذها إسماعيل بونيب، ليضربها تيتي في شباك مالي معلنا هدف التعادل.

جاء هدف الديوك الفرنسية بعد تعرض لاعب مالي للطرد في الدقيقة 55 بعدما أكدت تقنية الفيديو وجود بطاقة حمراء مستحقة بعد تدخل سوليماني سانوجو العنيف على لاعب فرنسا.
وفي الدقيقة 69 سجل إسماعيل بونيب هدف الفوز لصالح فرنسا ليحقق الديوك الفرنسية الإنتصار، ليتأهل إلى نهائي مونديال الشباب.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره ألمانيا يوم السبت المقبل في النهائي، بعدما أنتصر الالمان على الارجنتين بركلات الترجيح 4-2، بعدما حسم التعادل الإيجابي اللقاء بثلاث أهداف لكلاهما.

 

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