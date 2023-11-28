كلية الحقوق جامعة الفيوم تنظم ندوة "صوتك.. مستقبلك"

شهد الدكتور عبد التواب مبارك عميد كلية الحقوق بالفيوم فعاليات ندوة بعنوان (صوتك.. مستقبلك) الذي نظمها اتحاد طلاب كلية الحقوق بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

حضر الندوة الدكتور جمال محمدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر خلالها الدكتور حسين مقداد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان وخبير في الشئون البرلمانية والدستورية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الثلاثاء

أكد الدكتور عبد التواب مبارك على ضرورة تخصيص وقت لتدريس المحاضرات ووقت للنصيحة، ووقت للترفيه.وأشار إلى أن الإعلام يعد وسيلة من وسائل الحق ويعد سلاح ذا حدين يمكن استخدامه في توصيل الحقائق، ويمكن استخدامه في ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والمزيفة، ولذلك يجب على إدارة الكلية نشر الوعي الثقافي والسياسي بين أبنائنا الطلاب.

كما أوضح أن ممارسة الحقوق لا تكون مطلقة وإنما تكون مقيدة بعدد من الضوابط المختلفة.

وأوصى الطلاب بضرورة السعي إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه أوطانهم والعمل على إثراء روح الوطنية والانتماء لبلدهم.

المشاركة فى الحياة السياسية…

وصرح الدكتور جمال محمدين أن الندوة تهدف إلى أهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية القادمة. مؤكدُا أن فئة الشباب تمثل حوالي ٦٠ ٪ من سكان مصر وهي النسبة الأكبر مقارنةَ بباقي الفئات. ودعا الطلاب إلى تفعيل دورهم الوطني والتعبير عن آرائهم في اختيار من يمثلهم خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتحدث الدكتور حسين مقداد عن أهمية المشاركة في الحياة السياسية لما لها من دور كبير في شعور المواطن بأن له حقوق سياسية تجاه بلده يتمتع بها ويمارسها بكل حرية وشفافية.

كما حث الطلاب على ضرورة الرغبة في الوعي ومعرفة المزيد عن الحياة السياسة بكافة أشكالها وضرورة الإيمان بقيمة الذات والاعتزاز بالنفس.

مشيرًا إلى أن طلاب كلية الحقوق يجب أن يكونوا على قدر كبير من الوعي الثقافي والسياسي حتى يستطيعوا إقناع الآخرين بحقوقهم وواجباتهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

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