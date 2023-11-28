3 سيناريوهات تحسم عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي عودة النجم الدولي المصري أحمد حجازي مهاجم فريق الكرة والأول للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق تمهيدًا لعودته تدريجيًا للمشاركة في مباريات النمور خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الفحوصات الطبية جاهزيمة المدافع للمشاركة في مباريات الفريق بعد تماثله بشكل كامل للشفاء، من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في الموسم الماضي وحرمته من استكمال موسمه مع الفريق الجداوي.

ولعب حجازي دورًا أساسيًا في تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين في المويسم الماضي بعد المستوى الكبير الذي قدمه في قيادة دفاعات النمور رفقة أحمد شراحيلي الذي تعرض لإصابة قوية أيضًا وأبعدته عن الفريق.

ورغم الإصابة القوية التي لحقت بحجازي إلا أن إدارة النادي رفضت فكرة التخلي عن خدماته وتمكست باستمراره مع الفريق، وانتظار تخطيه الفترة العلاجية للاعتماد عليه في الفترة المقبلة استعدادًا لكأس العالم للأندية.

سيناريوهات عودة أحمد حجازي

ووضع الجهاز الفني والطبي أكثر من سيناريو لعودة حجازي للمشاركة مع الفريق، حيث يرى الجهاز الفني الدفع باللاعب في مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال الجولتين المقبلتين بشكل تدريجي من أجل تجهيزه لمونديال الأندية.

كما وضع الجهاز الفني خيارًا أخر بالدفع بحجازي في مواجهة سباهان أصفهان الإيراني يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لإكسابه حساسية المشاركة في مونديال الأندية.

وجاء السيناريو الثالث بإعطاء اللاعب المزيد من الراحة لتأكد جاهزيته بشكل أكبر وأن تكون عودته بداية من مباريات كأس العالم للأندية والتي ستنطلق بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل.