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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهدى إلى أطفال غزة

"فين السلام" .. أوبريت غنائي جديد يجمع وائل الفشني وعلي الألفي

مطربو أوبريت فين
مطربو أوبريت فين السلام

تعاون مجموعة من المطربين في أوبريت غنائي جديد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأطفال غزة، يحمل عنوان “فين السلام”، تم طرحه على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

 

"فين السلام" أوبريت غنائي يجمع لأول مرة بين المطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف وذلك بمشاركة فريق ضخم من كورال الأطفال.
 

الأوبريت من كلمات دكتور وائل العبيدي، وألحان وتوزيع وقيادة أوركسترا الموسيقار خالد عويضة، ومن إخراج إيناس الخشاب.

 


كلمات أوبريت فين السلام

تدور فكرة أوبريت فين السلام بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وتقول كلماته 
(الإنسانية في البيوت اتدمرت .. أحلام شباب من عمرهم فجأة اتمحت .. حرقوا الشوارع والطفولة اتشردت .. أطفال ملائكة في مهدهم صوتهم سكت)

 

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