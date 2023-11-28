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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: قيام دولة فلسطينية شرط أساسي لحل الصراع وتحقيق تسوية عادلة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة بعثها لنظيره الفلسطيني محمود عباس، أن قيام دولة فلسطينية شرط أساسي لحل الصراع وتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة ودائمة وعادلة.

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بوتين يكشف أهداف عملية "المُرتزقة" في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

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بوتين يناقش مع قادة بريكس الأوضاع في قطاع غزة

وقال بوتين في رسالته التي قرأها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني- "في ظل الصراع الدموي الذي يتسبب بأشكال لا تحصى من معاناة المدنيين في فلسطين، نشدد بشكل خاص على موقف روسيا الثابت المتمسك بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 بما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء.

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