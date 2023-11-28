شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات" والذي يُعقد بمديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الحالى ، تحت شعار "معاً نُحقق التميز"، ويستهدف مديري إدارات التموين، والرقابة التموينية، ومراكز الخدمة المطورة التابعة للمديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور حسن راضي بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.

أعرب محافظ الفيوم عن تقديره لكافة العاملين بمديرية التموين بالفيوم، لدورهم البارز في التعامل مع الأزمات والتحديات، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، بشأن الاحتياجات الفعلية من السلع والمواد الغذائية المختلفة، الأمر الذي يُسهم فى تقليل أثر الأزمات ومواجهة التحديات، ويشعرنا جميعاً بحالة من الاطمئنان تجاه احتياجات المواطنين من السلع.

البرنامج التدريبى…

وقدم ، الشكر والتقدير، لجميع العاملين بجامعة القاهرة، لتعاونهم البنّاء مع المحافظة، ومديرية التموين، في هذا البرنامج التدريبي، وغيره من الدورات والبرامج التدريبية الأخري، مؤكداً أهمية هذه البرامج والدورات التدريبية، التي تُسهم بشكلٍ كبير في صقل مهارات وخبرات العاملين بقطاع التموين، وتجعلهم يتعاملون مع كافة الأزمات والتحديات بصورة إيجابية وتفاعل سريع، بما يُسهم في ضبط منظومة العمل بمنافذ البيع والأسواق.

واشار "الانصارى" ، إلى جهود المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وكبار التجار، في دعم السلع الغذائية خاصة السكر، وتوفيره بكميات تفي احتياجات المواطنين، وبأسعار فى متناول الجميع، مؤكداً على ضرورة توافر السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة بمختلف منافذ البيع، أمام المواطنين.

بالاضافة إلي تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، وضبط التجار المخالفين والتعامل معهم بكل حزم في إطارٍ من القانون.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "معايير الجودة في تقديم الخدمات"، انطلق اليوم الثلاثاء وتناول التعريف بـــ "ما هي الخدمة، وأنواع الخدمات، وخصائص الخدمات، وعناصر المزيج التسويقي للخدمات، وعناصر الخدمة المتميزة، والقواعد الأساسية في مجال تقديم الخدمات، ويستمر البرنامج غداً الأربعاء، حيث يتناول مفهوم الجودة وأهميتها، وأبعاد جودة الخدمة، وعوامل نجاح الخدمات المقدمة للجمهور، وسمات ومهارات وقدرات مقدمي الخدمة للجمهور، وسلبيات مقدمي الخدمات للجمهور، ويختتم البرنامج التدريبي بعد غدٍ الخميس.

حيث يتناول المقاييس والنماذج العملية، والمعايير ومقاييس الخدمة، ومعوقات جودة الخدمة وطرق التغلب عليها، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ثم ورشة عمل لتطوير مقاييس جودة الخدمات المقدمة من وزارة التموين إلى المواطنين، وقد حاضر خلال البرنامج التدريبي الدكتور حسن راضي بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة.

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