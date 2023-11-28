أمسية غنائية خاصة لـ بليغ حمدي بالأوبرا

ليلة غنائية مميزة تقدمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 30 نوفمبر على المسرح الكبير

وتضم نخبة من اعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم أم كلثوم ، وردة ، عبد الحليم حافظ ، محمد رشدى ، محرم فؤاد ، شادية وغيرهم .. أداء أجفان ، سمية وجدى ، كنزى ، محمد حسن ، حسام حسنى ومؤمن خليل. يشار ان بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين ، اشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية واشهرها مولاى .

تاريخ إنشاء دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.