غدًا.. محاكمة عامل بتهمة سرقة خزينة شركة بعابدين

تستأنف غدًا الأربعاء، محكمة جنح عابدين، نظر محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به.

التحقيقات أكدت سرقة مبلغ مالى (3,800,000 جنيه) من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة" ومقيم بعين شمس.

براءة متهم من حيازة مخدر الحشيش



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة ببراءة متهم من حيازة مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو على كساب واحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور عمر عادل أبو ضيف وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات القطامية والمقيدة برقم ۹۰۱ لسنة ۲۰۲۳ كلي القاهرة الجديدة أن المتهم عمر ه. لأنه في ٢٠٢٣/٢/٧ بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

و شهد مجري التحريات أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ وأثناء ارتكازه الأمني وقوة من الشرطة السريين نحو الساعة ٨,١٥ مساءاً أمام كنيسة السيدة العذراء - دائرة القسم - قام باستيقاف المتهم و بالكشف عليه جنائياً وفحص أمره فتبين عن طريق الحاسب الآلي أنه مطلوب ضبطه تنفيذاً للحكم الصادر ضده في القضية رقم ۱۰۷۵ لسنة ۲۰۲۱ جنح مركز أخميم القاضي بجلسة ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ بالحبس لمدة ثلاث سنوات فقام بضبطه وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على ثلاث قطع لجوهر الحشيش المخدر وهاتفين محمولين ومبلغ مائة وخمسة وخمسين جنيهاً، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والهاتفين لتسهيل ذلك. وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة هي لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات



