متحدث "الصحة": واحدة من كل 5 نساء على الصعيد العالمي يتعرضن للعنف

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على الحملة التي اطلقتها وزارة الصحة والسكان الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، مشددًا على أنه في البداية تعريف العنف المبني على النوع الاجتماعي الخاص بالمرأة، موضحًا أن هناك من يتخيل أن العنف هو الإيذاء الجسدي المباشر من خلال الضرب.

حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

وأوضح أن العنف المبني على النوع الاجتماعي هو أي فعل ضار يقترف ضد إرادة الشخص بسبب الفروق بين الجنسين أو بسبب الجنس، ويشمل الاستغلال والضرب والتهديد والتحرش والزواج المبكر أقل من السن القانوني ويشمل الاستغلال ايضًا، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، على شاشة “تن”.

وأضاف متحدث الصحة، أن هناك أنواعا كثيرة من العنف ضد المرأة يتم ممارسته، دون أن يكون الاعتداء البدني، مثل العنف النفسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن التحرش اللفظي والإجبار على الزواج في سن الزواج أو الزواج المبكر هو نوع من أنواع العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أنه في وزارة أنه تم إطلاق حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" في 21 محافظة والهدف منها ليس رفع الوعي لدى المجتمع فقط ولكن ايضًا تدريب أكثر من 345 من العاملين بالمجال الصحي ليكون هناك من يستطيع أن يتعامل مع المرأة المعنفة في هذه العيادات بشكل يحقق الدعم النفسي، ومنع تكرار مثل هذه الظواهر المجتمعية الضارة على المرأة والمجتمع.

ونوه بأنه بداية من الدعم البدني في حال وجود أي نوع من أنواع الأضرار التي يتم اكتشافها من خلال الكشف والدعم النفسي من خلال دعم المرأة نفسها والترشيد والإرشاد، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أنّ واحدة من كل 5 نساء على الصعيد العالمي يتعرضن للعنف، مشددًا على أنه يتم التواصل مع التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية للتعامل مع أي أضرار أو عنف يقع على المرأة بعيدًا عن المحيط الأسري.