النعماني يترأس اجتماع مجلس جامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٩٩ لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وفي مستهل الجلسة أعلن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، لإستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة.

وأشاد النعماني بدور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم القضية الفلسطينة، و رؤيته طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية، لعبت دوراً حكيماً، في إدارة الأزمة، و كانت أولى الدول تحركاً على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الاشقاء الفلسطينيين.

وقال رئيس الجامعة انه خلال أعمال المجلس تمت الموافقة علي بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في فبراير ٢٠٢٤م، الموافقة علي إتاحة المجلات العلمية الكترونياً بالموقع الالكتروني للمجلة وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، الي جانب الموافقة ايضاً علي اقتراح مجلس كلية العلوم بخصوص عمل مبادرة طلابية بعنوان" باحثون ماقبل التخرج" وتعميم المبادرة علي كليات الجامعة.

وأضاف النعماني انه تمت الموافقة ايضاً علي إعتماد لائحة مجلة العلوم القانونية والإقتصادية بكلية الحقوق، و إعتماد لائحة النشر العلمي للمجلة المصرية للبحوث والدراسات الإسلامية الصادرة عن مركز دراسات وبحوث التراث بكلية الآداب، موضحاً انه تمت الموافقة علي ترشيح الدكتور نصار عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب لجائزة النيل في الآداب لعام ٢٠٢٤، و ترشيح الدكتور مصطفي رجب الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية بكلية التربية لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب لعام ٢٠٢٤.

وأشار النعماني الي إنه تم الموافقة ايضاً علي قيام قطاع خدمة المجتمع والبيئة بتنظيم الأسبوع البيئي السابع بعنوان" الاستثمار البيئي" تحت شعار " معاً لتنمية الاستثمار في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠م"، وذلك في الفترة من ٢١ الي ٢٥ أبريل ٢٠٢٤م

وجدير بالذكر انه علي هامش مجلس الجامعة كرم الدكتور حسان النعماني عمداء ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكليات العلوم -الطب البشري-التمريض -الألسن التجارة للفوز والمشاركة في مسابقة أفضل كلية لأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.