افتتاح منفذ" جوهرة الجلاء"بجامعة المنصورة لبيع السلع والمنتجات الغذائية

قام الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ، يرافقه العميد ياسر مصلحى طلخان قائد الفرقة السابعة الجيش الثانى الميدانى، نيابة عن اللواء اركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى بافتتاح منفذ جديد للقوات المسلحة" منفذ جوهرة الجلاء" لبيع السلع والنتجات الغذائية لمنسوبى الجامعة.

بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، العميد وائل أبو الفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالمنصورة، العميد أحمد السويدى المستشار العسكري للمحافظة، العميد وائل صقر الفرقة السابعة الجيش الثانى الميدانى.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ان افتتاح منفذ” جوهرة الجلاء ” الجديد يأتى فى اطار اهتمام المؤسسة الرئاسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر المصرية لتوفير كل ما يحتاجه المواطنون بأسعار مخفضة طوال أيام العام؛ وفي إطار خطة الدولة وقيادة الجيش الثانى وجامعة المنصورة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ورفع العبء والمعاناة عن كاهل منسوبى الجامعة.

و يعد المنفذ الجديد هدية كبري لمنسوبى الجامعة لتخفيف العبء عن منسوبى الجامعة من الفئات المختلفة ولتوفير كافة السلع الغذائية؛ انطلاقًا من الدور المجتمعى للجامعة بالإهتمام بمنسوبيها من خلال التعاون مع قيادة الجيش الثانى ممثلة فى جهاز الخدمة الوطنية بتجهيز العديد من المعارض الدائمة لتوفير السلع الغذائية لمنسوبى الجامعة بأسعار مخفضة تجابه الغلاء ولتوفير كل السلع والمواد العذائية وبجودة عالية طوال العام .

وأضاف أن المنفذ تم تجهيزه ليكون منفذ دائم على أحدث الطرز المعمارية والجمالية وفي قلب الجامعة ليكون في مكان يسهل على كل الفئات بالجامعة التسوق منه.

وأشاد رئيس الجامعة بدور القوات المسلحة التى تساهم فى توفير احتياجات المواطنين، وتتشارك وتسعى بكل الجهد وتوفير كل وسائل الدعم في كافة أرجاء مصرنا الحبيبة .