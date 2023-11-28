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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حماس تتفاوض لإطلاق سراح 50 أسيرة فلسطينية

أسيرات فلسطينيات
أسيرات فلسطينيات محررات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ حركة حماس أعلنت أنّها ستتفاوض مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مقترح لإضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى قائمة الأسرى.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، قائمة بأسماء 50 أسيرة فلسطينية من المحتمل الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن نشر القائمة جاء بالتوافق مع قرار الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الإثنين، وفق وكالة الأناضول.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: “صدّقت الحكومة على إدراج 50 سجينة على قائمة السجناء الذين من المحتمل الإفراج عنهن، بشرط أن يتم الإفراج عن محتجزين إسرائيليين آخرين (في غزة)”.

والقائمة التي نشرتها الوزارة شملت أسماء أسيرات من فلسطينيي داخل إسرائيل (عرب 48)، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية تبادل الأسرى الجمعة.

كما شملت القائمة الأسيرة عهد التميمي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي في الأيام السابقة الأخيرة.

وأطلقت إسرائيل حتى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق "حماس" 50 إسرائيليا.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

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