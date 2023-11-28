رفع 2230 طن مخلفات وقمامة من شوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 500طن مخلفات صلبه و 1000 طن ناتج تطهير من حرم المصارف والترع و120 طن اتربه و 610طن مخلفات بلديه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا وذلك بمشاركة 18وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجا والمنصوره والسنلاوين وبني عبيد وتمي الامديد ومحله الدمنه وشربين و بلقاس ودكرنس ومنيه النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه اوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة باشرت اعمالها باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا ان العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 190 معده نظافه ما بين لودر وسيارات نقل قلاب حموله 1 و 5 و 10 و20 و25 طن قلاب وعدد من المكنسيات وسيارات مياه وذلك باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها..

وقال رئيس جهاز النظافة ان اعمال الحملة بنطاق المنطقة المركزية شملت اخلاء المقلب العشوائى برشاح جديله نهائيا وتم غسيل ارصفه شارع الجيش وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس وعبد السلام عارف والمشايه والطريق السريع وكوبري سندوب وصيانه السور الحديدي ولحامه بشارع الجمهوريه وتقليم الأشجار داخل محيط مستشفي الصدر وحديقه شجره الدر و شارع الجمهوريه و ميدان 30 يونيو وتم رفع المخلفات الصلبه من طريق ترعه المنصوريه و ونهايه شارع الجمهوريه بمدخل مدينه المنصوره كفاءه النظافه العامه بالطريق السريع و كوبري سندوب و شارع عبد السلام عارف والترعه وأحمد ماهر وعزبه الشحاتين و محمد فتحي والطميهي والمدير والسلخانه والجلاء وكليه اداب والنخله والصدر والعبور والمجزر وسندوب ومبارك وأبو الليل و الجيش و قناه السويس ورشاح جديله و طريق ترعه المنصوريه و الدراسات و بهرند و سعد الشاذلي و مساكن الشناوي و فخر الدين خالد و سعد زغلول و توشكي وابن زيد والحسيني وفي نطاق مدينة طلخا تم رفع ناتج تطهير شارع المقابر بالمدينه طلخا ورفع مخلفات القمامه بطريق المعاهده بنطاق مدينه طلخا واشار انه خلال اعمال الحملة تم ضبط سياره تقوم بالقاء مخلفات مصانع علي الطريق السريع وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية بشأنها فورا..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول...