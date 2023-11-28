دورة تدريبية بكليتي الطب البيطري و التجارة عن " مهارات وتحديات النشر الدولي"

نظم اليوم مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس دورتين الأولى في كلية الطب البيطري الساعة العاشرة صباحا، و الثانية بكلية التجارة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا. لطلاب الدراسات العليا والباحثين وذلك تحت عنوان " مهارات وتحديات النشر الدولي"

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و حاضر بها الدكتور جمال المصري أستاذ و رئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة و مدير مركز النشر الدولي بالجامعة،

والدكتورة أماني أبو الحسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري و نائب مدير مركز النشر الدولي،

والدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.

تأتي هذه الدورة في إطار سلسلة الدورات التدريبية التي يعقدها مركز النشر الدولي، لتدريب وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا والباحثين في مختلف كليات الجامعة-

وقد تناولت الدورة التدريبية عدة محاور من أهمها :

•• أنواع البحوث و مصادر المعلومات.

•• كيفية اختيار وتقييم المجلات.

•• أخلاقيات البحث العلمي.

•• النشر الدولي في العلوم الإنسانية.

•• تسويق الباحث.

•• خطوات تجهيز البحث.