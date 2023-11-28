الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: علاقات روسيا والولايات المتحدة "محبطة ومؤسفة وصعبة"

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف علاقات بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها محبطة ومؤسفة وصعبة، مشيرا إلى عدم وجود أي أسس في الوقت الحالي لاستئناف المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي. 

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وقال ريابكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء  - "لا أعتقد أن هناك أسساً لاستئناف النقاش حول القضايا المثارة من جانب الأمريكيين، لأن جميعها جزء لا يتجزأ من السياق الأوسع لعلاقتنا". 


وأضاف ريابكوف: "أن علاقتنا في حالة محبطة ومؤسفة وصعبة، ولتحسينها يتعين على واشنطن القيام بتحولات واضحة نحو الأفضل وفهم واضح لاستحالة الاستمرار في السياسة الفاشلة التي اتبعوها لفترة طويلة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن مناقشة الاستقرار الاستراتيجي في ظل هذه الظروف. 
وتابع نائب وزير الخارجية الروسية: "أن مستقبل الحد من الأسلحة ومناقشة مصير معاهدة "ستارت" ليست واضحة تماما".


من ناحية أخرى، بدأت الجولة الأولى من المشاورات بين أوكرانيا وإيطاليا بشأن التوقيع على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية على النحو المنصوص عليه في الإعلان المشترك لمجموعة السبع لدعم أوكرانيا.


وذكر مكتب الرئيس الأوكراني - في بيان - أن فريق التفاوض الأوكراني خلال المشاورات كان برئاسة إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس.
وأوضح جوفكفا أن أوكرانيا بدأت بالفعل مشاورات ثنائية مع جميع دول مجموعة السبع بما في ذلك إيطاليا، وقال: "إننا نقدر المساهمة الكبيرة لأصدقائنا الإيطاليين في الدفاع عن أوكرانيا وتقريب انتصارنا المشترك، وإن توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا من إيطاليا سيكون خطوة مهمة نحو عضوية بلادنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".


وناقش المفاوضون طرق التعامل مع محتوى وشكل الاتفاقية الثنائية المستقبلية واتفقوا على جدول زمني لمزيد من الاتصالات.


يُذكر أنه في 12 يوليو وافق زعماء مجموعة الدول السبع على الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا على هامش قمة الناتو في فيلنيوس.


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة 385 جنديا أوكرانيا وتحرير مواقع متقدمة في محيط مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية على محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وذكرت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم/الثلاثاء/، أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية، فيما تم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك.


وأضاف البيان أنه على محور دونيتسك سيطرت قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية على خطوط ومواقع متقدمة في محيط مدينة أرتيوموفسك وصدت ثلاث هجمات للعدو وكبدته 135 قتيلا، فضلا عن القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة وعتاد عسكري على محور جنوب دونيتسك.
وأشار إلى أنه على محور زابوروجيه صدت القوات الروسية هجوما أوكرانيا وقضت على 65 عسكريا، ودمرت مدرعتين أمريكيتين إم 113، فيما تم القضاء على 40 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير مدافع وأسلحة على محور خيرسون.


وتابع أن القوات الروسية دمرت مركز تدريب وتشغيل للطائرات بدون طيار، و موقعا لتخزين الوقود وثلاث محطات رادار، كما 
اعترضت الدفاعات الجوية صاروخي هيمارس أمريكيين وأسقطت 6 مسيرات أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون
 

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