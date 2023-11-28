الجامعة العربية تشارك في المعرض الدولي الأول لتنمية سلاسل التوريد العالمية بالصين

​​شارك وفد من قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية وبعثة الجامعة ببكين في أعمال "المعرض الدولي الأول لتنمية سلاسل التوريد العالمية" والذي انطلق بمركز بكين الدولي للمعارض في العاصمة الصينية، ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل تحت شعار "ربط العالم من أجل مستقبل مشترك"، بتنظيم من قبل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.



وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الثلاثاء أن هذا المعرض يعد ضمن الفعاليات التي تعقد لتعزيز الانفتاح على المستوى الدولي، ويعد أول معرض يعقد داخل الصين خاص بسلسلة التوريد بهدف تسريع إنشاء نمط تنمية جديد، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح.



كما يعد هذا المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص في كافة دول العالم لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الاستفادة الكبرى من مبادرتي الصين حول "الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية" لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين شعوب دول العالم ولتحقيق المنفعة المشتركة.. ويركز المعرض على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات والتعاون بين الشركات المحلية والأجنبية.



وشارك ما يقرب من 500 شركة صينية ودولية في المعرض، كما تم تنظيم حفل افتتاح شهدت مشاركة كبيرة من عدد من رؤساء منظمات الأمم المتحدة المتخصصة المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي السفارات الأجنبية وجمعيات الأعمال في الصين، وممثلي الشركات الصينية والأجنبية، وخبراء في الصناعة في عدد من دول العالم.



وشاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجناح داخل منطقة المعارض تضمن الجناح استعراض أبرز أنشطة جامعة الدول العربية وتم عرض أفلام وثائقية سلطت الضوء على أهم المراحل الهامة في مسيرة العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالجناح، حيث تم استعرض أهم وأبرز النشاطات الأكاديمية والعملية خاصة في مجال توريد سلاسل الإمداد، كما تضمنت الأجنحة الأخرى سلاسل السيارات الذكية والزراعة الخضراء والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والحياة الصحية، فضلا عن منطقة عرض خدمات سلسلة التوريد اللوجستية.