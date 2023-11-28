مجلس جامعة الزقازيق يعقد اجتماعه الشهري بحضور وزير الري

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء اجتماعه الدورى بجلسته الشهرية رقم ٥٧٠، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقيادات الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

استهل المجلس جلسته بالترحيب بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وتهنئته على تعيينه عضواً من ذوى الخبرة بمجلس جامعة الزقازيق، كما رحب أيضا بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرباً عن سعادته البالغة لتشريفهم بحضور المجلس.

وخلال فعاليات مجلس الجامعة أعرب رئيس الجامعة عن خالص شكره واعتزازه بخطاب الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والذى أشاد فيه بدور جامعة الزقازيق فى تنظيم الندوة التثقيفية الـ ٥٢ لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة، وبالدور التاريخي والوطني للجامعة وجميع القائمين عليها من علماء ومفكرين أجلاء، الذين يمارسون دورا رائداً لبناء الشخصية الوطنية، وامداد مصر بطاقات بشرية خلاقة مسلحة بالعلم والثقافة المستنيرة والمبادئ الاصيلة التي تحفظ لامتنا المصرية العظيمة ريادتها وتطورها.

وأعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، عن بالغ سعادته وفخره لوجوده فى رحاب جامعة الزقازيق، مبديا ترحيبه الشديد واستعداده للتبرع بأي وقت أو أي مجهود لصالح الجامعة، مؤكداً أن مشروعاته البحثية تركزت لخدمة جامعة الزقازيق والتى تتمثل فى التعلم الإلكترونى، ومساعدة العديد من الزملاء فى المهمات العلمية والدراسة بالجامعات الألمانية، مشيراً إلى اعتزازه بأنه خريج هندسة الزقازيق دفعة ١٩٩١.

ورحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور هاني سويلم، معرباً عن سعادته بحضور جلسات مجلس الجامعة، مؤكداً علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

كما أكد محافظ الشرقية عن أهمية الاصطفاف خلال المرحلة الراهنة، وأننا بصدد استحقاق هام وهو الإنتخابات الرئاسية، وأن هذه المرحلة لها أهمية كبيرة، بما للجامعة من دور كبير في التوعية بضرورة المشاركة وإدلاء المواطنين بأصواتهم ، كما استعرض أبرز المشروعات التي قامت بها المحافظة بكافة قرى ومراكز الشرقية خلال الفترة الأخيرة، والتى تشهد ازدياد مرتفع برغم التحديات ، متمنياً للجميع الإستمرار في العطاء من أجل وطننا الغالى مصر.

ووافق المجلس على رفع غرامات التأخير للطلاب الذين لهم تخفيض مصروفات اجتماعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك نظراً لقيام الإدارة باستكمال جميع الأبحاث الإجتماعية لغير القادرين على الدفع.

كما قرر المجلس إلزام كل كلية بتحصيل المصروفات الدراسية وكل المعاملات المالية الخاصة بالدراسات العليا من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وعدم تحصيل أي مبالغ في صورة نقدية أسوة بالمرحلة الجامعية الأولي بداية من العام الدراسي (٢٠٢٤/٢٠٢٥)، على أن يبدأ مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة بتصميم نظام يربط دفع المصروفات الدراسية بقيد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا مع بداية كل عام دراسي بداية من العام الدراسي( ٢٠٢٥/٢٠٢٤) ، وذلك حتي يمكن إحكام الرقابة على المبالغ التي يتم تحصيلها بمرحلة الدراسات العليا.

وفى سبيل تحفيز كليات الجامعة نحو مواكبة التطور؛ وافق المجلس خلال جلسته على اقتراح إطلاق جائزة أفضل موقع إلكتروني بين كليات ومعاهد الجامعة، وذلك فى ضوء احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور خمسين عاماً على إنشائها ، بالإضافة إلى أهمية ربط مواقع الكليات على موقع الجامعة بالشبكة العنكبوتية.

وفي ضوء اهتمام الجامعة بالتيسير على طلاب الدراسات العليا، وافق مجلس الجامعة على إلغاء الفقرة رقم ١٠ من البند ثانياً والخاصة بقواعد الإشراف والحكم والصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم ٤١٤ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢١ ، والتي تنص على الإلتزام بألا تتم مناقشة الرسائل العلمية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد لجنة الحكم لمناقشة الرسائل العلمية.

وعلى هامش فعاليات مجلس الجامعة، تم تكريم الطالب يسري سامي محمود الطالب بكلية التربية الرياضية بنين، لحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم ، وأول إفريقيا وأول كأس أوروبا وثالث بحر أبيض وثاني أوروبا المفتوحة.

وقدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور حمزة الرياشى الأستاذ بكلية التربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.