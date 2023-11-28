تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، عن تحصين 78 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية .

حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض، ومن جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن الحملة حصنت 78 ألف رأس من الماشية ، (أبقار وجاموس وأغنام وماعز) ، إلي جانب ترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية ، خلال الأسبوع الأول من الحملة عن طريق (128) لجنة فرعية ومركزية.

لافتاً ، إلي أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها ، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين ، وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف، أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وتم عقد 91 ندوة و جولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى ، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض ، وتقليل الخسائر الناتجة .