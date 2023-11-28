المشدد 7 سنوات لعامل تسبب في وفاة طفل صعقًا بالكهرباء بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،وعضوية المستشارين محمد مصطفى، وعبدالعزيز متولي عبدالعزيز، وسكرتارية ومحمد إبراهيم، عاملا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته بالتسبب في وفاة طفل صعقته كهرباء سور منزل المتهم، والذي قام بتوصيل التيار للسور المعدني المحاط به المنزل لمنع سرقته.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم " محمد. م. إ" 48 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتوصيل التيار الكهربائي بسور منزله لمنع سرقته، إلا أنه تسبب في وفاة الطفل "أحمد. م. ن" 12 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى السور المعدني المحاط به حديقة مسكنه والذي أعده سلفا، فصدم التيار الكهربائي جسم المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.