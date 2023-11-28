"كاف" يعلن عن إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، إقامة حفل تأسيس رابطة الأندية الأفريقية بشكل رسمي.





أشار "كاف" عبر موقعه الرمسي أن الحفل سيقام في القاهرة يوم الخميس المقبل في أحد الفنادق، مضيفا أن الحفل يسبقه اجتماع يحضره المديرون التنفيذيون للأندية، موضحا أن تأسيس الرابطة هدفه تعزيز الابتكار داخل القارة السمراء.



وتابع موقع “كاف” أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أجرى اجتماع مع رؤساء الأندية في القارة يوم 5 أكتوبر الماضي، ليطلعهم على رابطة الأندية.





وأكد كاف أن أهداف تشكيل الرابطة كالتالي:



1- حماية وتعزيز مصالح الأندية الأفريقية

2- التأكد من تمتع الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي الفار بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

3- التركيز على بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في الكاف والفيفا.

4- العمل على تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.

