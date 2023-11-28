تعليم سوهاج تنظم احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقة “بمسك القيم تبني الأمم”

نظمت الإدارةالعامه للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقة "بمسك القيم تبني الأمم".

جدير بالذكر بأن هذه المسابقه أقيمت العام الماضى بين المدارس بغرض تفعيل الأنشطة التربوية فى دعم وترسيخ القيم الأخلاقية ومواجهة الظواهر السلبية فى المدارس والمجتمع المحيط حيث تم تكريم المدارس الفائزة وعددها ٢٩ مدرسه من جميع المراحل التعليميه

كما تم إطلاق مبادرة جديده بعنوان ، الطالب المصرى انسان عصرى ،، بهدف تدعيم حب الوطن وترسيخ الهوية المصريه فى شخصية الطلاب طبقا لخطة الوزاره وتداعيات الوضع فى الوقت الراهن .

وأكدت مرفت عبد العظيم مدير ادارة التدريب بمديرية التربية والتعليم، أن الاحتفالية تمت بحضور سليمان وكيل المديريه نيابة عن مدير المديرية وماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية والمسئول عن الانشطة التربوية بالمديريه ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى الإدارات الديوانيه وموجهى عموم الأنشطة التربويةوالموجهين الأوائل ومديري المدارس الفائزة .