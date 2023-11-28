وفاة شخص سيارة صدمته سيارة أعلى محور جمال عبدالناصر

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب فى وفاته.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على قائد السيارة، والسيارة المتسببة فى الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.