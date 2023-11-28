بجنيه واحد.. التفاصيل الكاملة لصرف الخبر المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية

في قرار جديد يشمل 40 مليون مواطن .. أعلن دكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه عرض فكرة طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وافق عليها من حيث المبدأ.

وأكد مصليحي، في تصريحات تليفزيونية، أنه يتم النظر فى المنظومة لدراسة كيفية طرح رغيف الخبز المدعم لغير حاملى البطاقة التموينية والذى يتم بيعه بسعر 5 قروش، فى حين أنه يكلف الدولة جنيها، مشيرًا إلى أنه إذا تم طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية سيتم طرحه بجنيه ولكن سيكون مع المواطن كارت مدفوع مسبقًا يتم وضعه فى الماكينة وبالتالى يتم خصم جنيه من الرصيد.

كارت البريد لغير حاملي البطاقات

وأوضح وزير التموين، أن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز يرجع لعدد من الأسباب تشمل: سعر القمح والدولار والعمالة والغاز والسولار، لافتًا إلى أن تكلفة دعم الخبز على الدولة تصل إلى 91 مليار جنيه، فى حين أن الدعم التموينى كله 36 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وعن آلية صرف الخبز، كشفت التموين عن أنه سيتم إصدار كارت لغير حاملي البطاقات التموينية من هيئة البريد لصرف الخبز البلدي، وسيكون محددا بعدد من الأرغفة.

موعد التطبيق

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

وعن رغيف العيش نفسه، أكد المسئولين عن إنتاج نفس وزن ومواصفات رغيف الخبز البلدي الذي يُصرف لأصحاب بطاقات التموين بسعر 5 قروش، ليُصرف لأي مواطن آخر لا يحمل بطاقة التموين بـ100 قرش.