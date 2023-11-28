خطة عمل المدارس خلال الانتخابات الرئاسية 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة عمل المدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر المقبل.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز 8 آلاف و563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، مشددا على التأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر المقبل.

ونوه وزير التربية والتعليم بمنح طلاب المدارس التي تنعقد بها لجان انتخابية إجازة خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

خطة عمل المعلمين خلال الانتخابات الرئاسية

ونبه وزير التربية والتعليم بوضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات.

ووجه وزير التربية والتعليم بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

موعد الانتخابات الرئاسية

تبدأ الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم 10 ديسمبر و11 ديسمبر و12 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية خارج مصر شهر ديسمبر المقبل، إذ تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر وفقا للأيام التالية: 1 ديسمبر، و2 ديسمبر، و3 ديسمبر 2023.

بحسب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية.

وفى حال إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 16 يناير للعام المقبل 2024.