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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"أهميه دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها" ندوة بجامعة بني سويف

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف، بالتعاون مع بنك التطوع المصري ضمن مبادرة "بالتضامن نبني وطن " ندوة تعريفيه عن'' أهميه دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها " بكليه تربيه للطفولة المبكرة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع  و الدكتورة مديحة مصطفى عميدة الكلية والدكتور صلاح احمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات .

وأكد رئيس الجامعة، أن الندوة تناولت عدد من المحاور منها أهمية دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها، وخطوات الخطة التسويقية ، وتحليل السوق لاختيار الاستراتيجية المناسبة وكيفية اختيار المزيج التسويقي وتحديد الشريحة المستهدفة ، فضلاً عن كيفية اختيار الميزانية المناسبة 

وتقييم الخطة أهميه دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها  ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

 

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الجريدة الورقية