"أهميه دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها" ندوة بجامعة بني سويف

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف، بالتعاون مع بنك التطوع المصري ضمن مبادرة "بالتضامن نبني وطن " ندوة تعريفيه عن'' أهميه دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها " بكليه تربيه للطفولة المبكرة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع و الدكتورة مديحة مصطفى عميدة الكلية والدكتور صلاح احمد هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات .

وأكد رئيس الجامعة، أن الندوة تناولت عدد من المحاور منها أهمية دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها، وخطوات الخطة التسويقية ، وتحليل السوق لاختيار الاستراتيجية المناسبة وكيفية اختيار المزيج التسويقي وتحديد الشريحة المستهدفة ، فضلاً عن كيفية اختيار الميزانية المناسبة

وتقييم الخطة أهميه دراسات الجدوى للمشاريع وأنواعها ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

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