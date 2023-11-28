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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يعلن جاهزية محمود علاء وعبدالله جمعة للمشاركة في المباريات

محمود علاء و عبدالله
محمود علاء و عبدالله جمعة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمود علاء وعبدالله جمعة ثنائي الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف أن اللاعب شارك في مران الأمس بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة من الناحية الطبية.

وأشار محمد أسامة إلى أن محمود علاء مدافع الفريق تماثل للشفاء  من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر القادمة :

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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