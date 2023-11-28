محمد خالد ابوالعلا: ورثت شغف السيارات من والدي وبرنامج "علي الطريق" حقق شهرة كبيرة

قال محمد خالد ابو العلا خبير السيارات أنه يتمتع بشغف كبير للسيارات مؤكدًا انه ورث ذلك الشغف من والده وذلك معه حتي قرر أن يبدأ برنامجه التلفزيوني المعروف باسم "على الطريق".

وأضاف أن الهدف من البرنامج هو عرض أنواع مختلفة من السيارات وتقديمه على سبيل المثال: السيارات الرياضية ، سيارات الدفع الرباعي ، سيارات الهاتشباك ، السيارات الكهربائية ، السيارات الخارقة والسيارات الفاخرة.

وتابع أن البرنامج يهدف أيضًا الى تقديم الهدايا والجوائز طوال فترة العرض التلفزيوني ، وبناء علاقات جيدة مع وكالات السيارات وصالات العرض ومراكز الخدمة وبضائع السيارات، كما يشرح مميزات هذه السيارات وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها.

يذكر أن محمد خالد ابو العلا خبير السيارات ولد عام 1993 ونشأ في الإمارات العربية المتحدة ، وتخرج بمرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية في الشارقة بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة ولونجونج في دبي.