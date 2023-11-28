ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن "الحفاظ على الأوطان والدفاع عنها واجب شرعي"

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية ندوة تثقيفية بعنوان " الحفاظ على الأوطان والدفاع عنها واجب شرعى".

وأشار إلى أنه تم عرض الندوة اليوم الثلاثاء، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني، والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الشيخ عاطف محمد شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قام بتقديم الندوة، ووضح فيها أن للوطن قيمة ومكانة سامية في الإسلام‏، وأن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو كلمات بل هو حب وإخلاص وفداء وتضحية ، وأن الإسلام جعل حب الوطن والانتماء له جزءا من العقيدة وجعل الدفاع عن تراب الوطن واجباً مقدسا.

وبّين أن المؤمن الصادق هو الذي يعرف قيمة وطنه، ويعلي انتماءه له فوق كل انتماء، فحب الوطن ليس ترفا أو رفاهية، بل هو واجب شرعي كما أن الدفاع عن الوطن ضد المعتدين واجب مقدس.